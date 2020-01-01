Traffico Roma del 01-01-2020 ore 18:30
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TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, FILE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO VERSO
ROMA CENTRO
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CITTÀ
SITUAZIONE INVECE, NELLA NORMA SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE DELLA CAPITALE
IN CITTA’
CODE PER INCIDENTE IN VIA LORENZO IL MAGNIFICO ALL’INCORCIO CON VIA
TEODORICO
E, PROSEGUE ANCHE OGGI LA FESTA DI ROMA, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E
DIVERTIMENTO; PERTANTO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E
I LUNGOTEVERE AVENTINO, LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI,
CHIUSE ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA
GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI PETROSELLI
FINO A CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIO DEVIATE PER QUESTO 19
LINEE BUS
PER CONCLUDERE È INIZIATA ALLE 15.30 “ROMA PARADE” LA PARATA DI BANDE
MUSICALE CHE PARTENDO DA PIAZZA DEL POPOLO SI ESIBISCE NEL CENTRO STORICO
NELL’AREA DEL COSIDETTO TRIDENTINO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma