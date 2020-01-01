Traffico Roma del 01-01-2020 ore 19:30
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TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, 1 KM DI CODA DA TORRENOVA AL RACCORDO
VERSO ROMA CENTRO
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO ALLA
TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CITTÀ
IN CITTA’
NON DISTANTE DAL VATICANO, RALLENTAMENTI IN VIALE GIULIO CESARE, PER UN
INCIDENTTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE IV
NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA CODE PER INCIDENTE IN VIA LORENZO IL
MAGNIFICO ALL’INCORCIO CON VIA TEODORICO
INCIDENTE ANCHE AL COLLATINO IN Via Igino Giordani aLL’ Altezza DI Piazza
Edoardo Persico, CI SONO RALLENTAMENTI
E, PROSEGUE ANCHE OGGI LA FESTA DI ROMA, UNA 24 ORE DI MUSICA, SPETTACOLI E
DIVERTIMENTO; PERTANTO RESTA CHIUSA AL TRAFFICO L’AREA TRA CIRCO MASSIMO E
I LUNGOTEVERE AVENTINO, LUNGOTEVERE PIERLEONI E LUNGOTEVERE DE CENCI,
CHIUSE ANCHE PIAZZA DELL’EMPORIO, VIA ARA MASSIMA DI ERCOLE, VIA DELLA
GRECA, PIAZZA BOCCA DELLA VERITÀ VIA DEI CERCHI, E VIA LUIGI PETROSELLI
FINO A CESSATE ESIGENZE DELLA NOTTE DEL 02 GENNAIO DEVIATE PER QUESTO 19
LINEE BUS
INFINE, IL TRASPORTO:
OGGI CONSUETO ORARIO FESTIVO SULLA RETE METROFERROVIARIA E DI SUPERFICIE.
PER LE METROPOLITANE, ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALLE 23,30.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma