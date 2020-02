Traffico Roma del 01-02-2020 ore 07:30

CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL

PIGNETO: AVVIATA LA TERZA FASE CHE COMPORTA L’INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI

MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE

CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E CIRCOLAZIONE ALL’INGLESE, OSSIA

CON I SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO

ALESSI. LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE COMPORTANO CAMBIAMENTI DI PERCORSO

ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.

PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: IL

TUNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.

A CENTOCELLE LAVORI DI POTATURA IN PROGRAMMA PER QUESTA MATTINA: A PARTIRE

DALLE 8:00 CHIUSO VIALE DELLE GARDENIE, DA VIA TOR DE SCHIAVI A VIA DEI

NOCI, IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GERANI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

OGGI E DOMANI. Dalle 9.30 alle 19.00 ALLA Fiera di Roma IN PROGRAMMA “ROMA

INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E E DEL

BENESSSERE. previsto un notevole afflusso di partecipanti.Possibili

difficoltà di circolazione.

