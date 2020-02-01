Traffico Roma del 01-02-2020 ore 07:30
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CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL
PIGNETO: AVVIATA LA TERZA FASE CHE COMPORTA L’INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI
MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE
CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E CIRCOLAZIONE ALL’INGLESE, OSSIA
CON I SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO
ALESSI. LE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE COMPORTANO CAMBIAMENTI DI PERCORSO
ANCHE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO.
PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: IL
TUNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
A CENTOCELLE LAVORI DI POTATURA IN PROGRAMMA PER QUESTA MATTINA: A PARTIRE
DALLE 8:00 CHIUSO VIALE DELLE GARDENIE, DA VIA TOR DE SCHIAVI A VIA DEI
NOCI, IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GERANI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
OGGI E DOMANI. Dalle 9.30 alle 19.00 ALLA Fiera di Roma IN PROGRAMMA “ROMA
INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E E DEL
BENESSSERE. previsto un notevole afflusso di partecipanti.Possibili
difficoltà di circolazione.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma