Traffico Roma del 01-02-2020 ore 08:30

invariata la situazione rispetto al precedente collegamento, continua ad

essere scarsa la CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.

IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL

PIGNETO: SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE

CASILINA E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E CIRCOLAZIONE

ALL’INGLESE, OSSIA CON I SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA CIRCONVALLAZIONE

CASILINA E LARGO ALESSI.

A CENTOCELLE per LAVORI DI POTATURA cHIUSO VIALE DELLE GARDENIE, DA VIA TOR

DE SCHIAVI A VIA DEI NOCI, IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GERANI: ATTENZIONE

ALLA SEGNALETICA.

OGGI E DOMANI. Dalle 9.30 alle 19.00 ALLA Fiera di Roma “ROMA INTERNATIONAL

ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSSERE. previsto

un notevole afflusso di partecipanti, Possibili difficoltà di circolazione.

