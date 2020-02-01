Traffico Roma del 01-02-2020 ore 08:30
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invariata la situazione rispetto al precedente collegamento, continua ad
essere scarsa la CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL
PIGNETO: SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE
CASILINA E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E CIRCOLAZIONE
ALL’INGLESE, OSSIA CON I SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA CIRCONVALLAZIONE
CASILINA E LARGO ALESSI.
A CENTOCELLE per LAVORI DI POTATURA cHIUSO VIALE DELLE GARDENIE, DA VIA TOR
DE SCHIAVI A VIA DEI NOCI, IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GERANI: ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA.
OGGI E DOMANI. Dalle 9.30 alle 19.00 ALLA Fiera di Roma “ROMA INTERNATIONAL
ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSSERE. previsto
un notevole afflusso di partecipanti, Possibili difficoltà di circolazione.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma