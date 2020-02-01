Traffico Roma del 01-02-2020 ore 09:30
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continua ad essere scarsa la CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE.
PROSEGUONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: IL
TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, LA RIAPERTURA TRA CIRCA UN
MESE.
IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL
PIGNETO: SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE
CASILINA E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E CIRCOLAZIONE
ALL’INGLESE, OSSIA CON I SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA CIRCONVALLAZIONE
CASILINA E LARGO ALESSI.
A CENTOCELLE per LAVORI DI POTATURA cHIUSO VIALE DELLE GARDENIE, DA VIA TOR
DE SCHIAVI A VIA DEI NOCI, IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GERANI: ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA.
TRA POCO, Dalle 9.30 E SINO alle 19.00 ALLA Fiera di Roma è DI SCENA “ROMA
INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E DEL
BENESSERE. Possibili difficoltà di circolazione.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma