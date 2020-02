Traffico Roma del 01-02-2020 ore 11:30

CODE PER INCIDENTE SULLA TANG.EST DALLA VIA SALARIA A VIA DELLE VALLI VERSO

SAN GIOVANNI.

RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA, TRA IL GRA E

L’OSPEDALE SAN PIETRO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULLA SALARIA

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA GRAF E VIA DI CASAL

BOCCONE, SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E LA BORGATA FINOCCHIO, E SULLA

PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI ED IL GRA.

A CENTOCELLE PER LAVORI DI POTATURA, QUESTA MATTINA CHIUSO VIALE DELLE

GARDENIE, DA VIA TOR DE SCHIAVI A VIA DEI NOCI, IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI

GERANI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.

OGGI E DOMANI.NELLA FASCIA ORARIA DALLE 9.30 ALLE 19.00 ALLA FIERA DI ROMA

È DI SCENA “ROMA INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE

DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE. PREVISTO UN NOTEVOLE AFFLUSSO DI

PARTECIPANTI, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO E

SULLA PORTUENSE.

