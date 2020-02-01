Traffico Roma del 01-02-2020 ore 12:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA TANG.EST DALLA VIA SALARIA A VIA DELLE VALLI VERSO
SAN GIOVANNI.
RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA, TRA IL GRA E
L’OSPEDALE SAN PIETRO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E SULLA SALARIA
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL GRA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA NOMENTANA TRA VIA GRAF E VIA DI CASAL
BOCCONE, SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E LA BORGATA FINOCCHIO, E SULLA
PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI ED IL GRA.
A CENTOCELLE PER LAVORI DI POTATURA, QUESTA MATTINA CHIUSO VIALE DELLE
GARDENIE, DA VIA TOR DE SCHIAVI A VIA DEI NOCI, IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI
GERANI: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA.
OGGI E DOMANI.NELLA FASCIA ORARIA DALLE 9.30 ALLE 19.00 ALLA FIERA DI ROMA
È DI SCENA “ROMA INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE
DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE. PREVISTO UN NOTEVOLE AFFLUSSO DI
PARTECIPANTI, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO E
SULLA PORTUENSE.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma