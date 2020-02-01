Traffico Roma del 01-02-2020 ore 14:30
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SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO
RALLENTAMENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA DELLE VALLI DIREZIONE SAN
GIOVANNI. UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE TRA LO
SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA., IN
CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO DELLA TUSCOLANA FINO
ALL’APPIA.
A CENTOCELLE PER LAVORI DI POTATURA CHIUSO VIALE DELLE GARDENIE, DA VIA TOR
DE SCHIAVI A VIA DEI NOCI, IN DIREZIONE DI PIAZZA DEI GERANI: ATTENZIONE
ALLA SEGNALETICA. LA RIAPERTURA DELLA STRADA E’ PREVISTA PER LE ORE 14.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma