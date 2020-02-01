Traffico Roma del 01-02-2020 ore 17:00
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.SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE SONO POSSIBILI
RALLENTAMENTI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIA DELLE VALLI DIREZIONE SAN
GIOVANNI. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANA
ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO, UN TERZO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE IN
VIA DEI LAURI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEI FAGGI.
OGGI E DOMANI.NELLA FASCIA ORARIA DALLE 9.30 ALLE 19.00 ALLA FIERA DI ROMA
È DI SCENA “ROMA INTERNATIONAL ESTETICA”, LA FIERA PROFESSIONALE
DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE. PREVISTO UN NOTEVOLE AFFLUSSO DI
PARTECIPANTI, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO E
SULLA PORTUENSE.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma