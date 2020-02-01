Traffico Roma del 01-02-2020 ore 17:30
Più informazioni su
PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL
VIADOTTO, UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE IN VIA DEI FAGGI
RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAURI E VIA DEI NOCI .
IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII: IL TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, LA RIAPERTURA TRA
CIRCA UN MESE.
PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO:
SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA
E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, DOPPIO SENSO DI MARCIA
TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO ALESS.
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma