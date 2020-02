Traffico Roma del 01-02-2020 ore 17:30

PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL

VIADOTTO, UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE IN VIA DEI FAGGI

RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAURI E VIA DEI NOCI .

IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII: IL TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, LA RIAPERTURA TRA

CIRCA UN MESE.

PROSEGUONO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL PIGNETO:

SENSO UNICO DI MARCIA SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA

E PONTE CASILINO IN DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, DOPPIO SENSO DI MARCIA

TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO ALESS.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma