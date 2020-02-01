Traffico Roma del 01-02-2020 ore 18:30
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PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL
VIADOTTO, UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE IN VIA DEI FAGGI
RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAURI E VIA DEI NOCI .
IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII: IL TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, LA RIAPERTURA TRA
CIRCA UN MESE.
A CENTOCELLE DOMANI DALLE 7.00 ALLE 21.00 CHIUSA VIA DEI CASTANI, NEL
TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI, PER LO SVOLGIMENTO DI
UNA MANIFESTAZIONE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SULLE VIE ADIACENTI..
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma