Traffico Roma del 01-02-2020 ore 18:30

PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL

VIADOTTO, UN ALTRO INCIDENTE NELLA ZONA DI CENTOCELLE IN VIA DEI FAGGI

RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAURI E VIA DEI NOCI .

IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII: IL TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, LA RIAPERTURA TRA

CIRCA UN MESE.

A CENTOCELLE DOMANI DALLE 7.00 ALLE 21.00 CHIUSA VIA DEI CASTANI, NEL

TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI MIRTI E VIA DEI FAGGI, PER LO SVOLGIMENTO DI

UNA MANIFESTAZIONE. ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SULLE VIE ADIACENTI..

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma