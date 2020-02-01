Traffico Roma del 01-02-2020 ore 19:30
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CODE PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA IN CORRISPONDENZA DEL RACCORDO ANULARE,
A PARTIRE DA VIA DI FIORANELLO FINO A VIA DI CIAMPINO, IN DIREZIONE ROMA.
IN CITTÀ IN ZONA PRATI, ANCORA UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO
COMMERCIALE AURA, FA REGISTRARE CODE SU VIA BALDO DEGLI UBALDI, IN
DIREZIONE CENTRO.
IN PIENO SVOLGIMENTO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII: IL TUNNEL È CHIUSO IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI, LA RIAPERTURA TRA
CIRCA UN MESE.
TRASPORTO PUBBLICO.
SULLA TRATTA FERROVIARIA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO SOPPRESSE DIVERSE
CORSE SIA DA MONTEBELLO CHE DA FLAMINIO, FINO ALLE 22.50 DI QUESTA SERA.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma