Traffico Roma del 01-03-2020 ore 07:30
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TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, POCO IL
TRAFFICO REGISTRATO. OGGI DOMENICA ECOLOGICA, FERMI TUTTI I VEICOLI A
MOTORE AD ECCEZIONE DEI VEICOLI METANO, GPL, IBRIDI ED ELETTRICI E BENZINA
EURO 6. ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE DALLE 7,30 ALLE 12.30.
POI NUOVO STOP A PARTIRE DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30. PREVISTE COME DI
CONSUETO ALCUNE DEROGHE. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
AL LIDO DI OSTIA – PER CONSENTIRE UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO
CULTURALE – CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE TRA IL LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA. RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA ROMA LIDO
LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO È CHIUSA PER LAVORI AD UN CAVALCAVIA; ATTIVA
LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI RL4. TRENI REGOLARI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO
CENTRO.
OLTRE ALLA LINEA BUS RL4, LUNGO LA TRATTA SOSPESA POSSONO ESSERE UTILIZZATE
LE LINEE DEL SERVIZIO ORDINARIO: 06 E 064 T.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma