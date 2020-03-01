Traffico Roma del 01-03-2020 ore 09:30
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NON CI SONO NOVITÀ, POCO IL TRAFFICO RGISTRATO AL MOMENTO. NESSUNA
SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI.
OGGI DOMENICA ECOLOGICA, FERMI – ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE
– TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD ECCEZIONE DI QUELLI A METANO, GPL, IBRIDI ED
ELETTRICI E BENZINA EURO 6. VIA LIBERA ANCHE AI CICLOMOTORI A 2 RUOTE CON
MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 IN POI E AI MOTOCICLI A 4 TEMPI DA EURO 3 IN
POI. PREVISTE ULTERIORI DEROGHE.
IL BLOCCO, SCATTATO ALLE 7,30 SI PROTRARRÀ SINO ALLE 12.30. POI NUOVO STOP
A PARTIRE DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO
ROMA.LUCEVERDE.IT
AL LIDO DI OSTIA – PER CONSENTIRE UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO
CULTURALE – CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE TRA IL LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA.
RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA ROMA LIDO LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO È
CHIUSA PER LAVORI AD UN CAVALCAVIA; ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI RL4.
TRENI REGOLARI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO.
OLTRE ALLA LINEA BUS RL4, LUNGO LA TRATTA SOSPESA POSSONO ESSERE UTILIZZATE
LE LINEE DEL SERVIZIO ORDINARIO OVVEROSIA LE LINEE 06 E 064.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma