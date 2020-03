Traffico Roma del 01-03-2020 ore 09:30

NON CI SONO NOVITÀ, POCO IL TRAFFICO RGISTRATO AL MOMENTO. NESSUNA

SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI.

OGGI DOMENICA ECOLOGICA, FERMI – ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE

– TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD ECCEZIONE DI QUELLI A METANO, GPL, IBRIDI ED

ELETTRICI E BENZINA EURO 6. VIA LIBERA ANCHE AI CICLOMOTORI A 2 RUOTE CON

MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 IN POI E AI MOTOCICLI A 4 TEMPI DA EURO 3 IN

POI. PREVISTE ULTERIORI DEROGHE.

IL BLOCCO, SCATTATO ALLE 7,30 SI PROTRARRÀ SINO ALLE 12.30. POI NUOVO STOP

A PARTIRE DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30. TUTTI I DETTAGLI SUL SITO

ROMA.LUCEVERDE.IT

AL LIDO DI OSTIA – PER CONSENTIRE UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO

CULTURALE – CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE TRA IL LUNGOMARE PAOLO

TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA.

RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA ROMA LIDO LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO È

CHIUSA PER LAVORI AD UN CAVALCAVIA; ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI RL4.

TRENI REGOLARI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO.

OLTRE ALLA LINEA BUS RL4, LUNGO LA TRATTA SOSPESA POSSONO ESSERE UTILIZZATE

LE LINEE DEL SERVIZIO ORDINARIO OVVEROSIA LE LINEE 06 E 064.

