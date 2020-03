Traffico Roma del 01-03-2020 ore 11:30

NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO SULLE STRADE

CITTADINE, COMPLICE NATURALMENTE LA DOMENICA ECOLOGICA. OGGI FERMI –

ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE – TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD

ECCEZIONE DI QUELLI A METANO, GPL, IBRIDI ED ELETTRICI E BENZINA EURO 6.

VIA LIBERA ANCHE AI CICLOMOTORI A 2 RUOTE CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 IN

POI E AI MOTOCICLI A 4 TEMPI DA EURO 3 IN POI. PREVISTE ULTERIORI DEROGHE.

IL BLOCCO DEL TRAFFICO, SCATTATO ALLE 7,30 SI PROTRARRÀ SINO ALLE 12.30.

POI NUOVO STOP A PARTIRE DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30.

TUTTI I DETTAGLI SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT

PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA CHE RESTA CHIUSA TRA VIA LICIO

GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI, INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI E LA FORMAZIONE DI CODE NELLE ORE DI INTENSO TRAFFICO.

RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA ROMA LIDO LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO È

CHIUSA PER LAVORI AD UN CAVALCAVIA; ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI RL4.

TRENI REGOLARI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO.

