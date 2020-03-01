Traffico Roma del 01-03-2020 ore 11:30
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NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL TRAFFICO REGISTRATO SULLE STRADE
CITTADINE, COMPLICE NATURALMENTE LA DOMENICA ECOLOGICA. OGGI FERMI –
ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE – TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD
ECCEZIONE DI QUELLI A METANO, GPL, IBRIDI ED ELETTRICI E BENZINA EURO 6.
VIA LIBERA ANCHE AI CICLOMOTORI A 2 RUOTE CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 IN
POI E AI MOTOCICLI A 4 TEMPI DA EURO 3 IN POI. PREVISTE ULTERIORI DEROGHE.
IL BLOCCO DEL TRAFFICO, SCATTATO ALLE 7,30 SI PROTRARRÀ SINO ALLE 12.30.
POI NUOVO STOP A PARTIRE DALLE 16.30 SINO ALLE 20.30.
TUTTI I DETTAGLI SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA CHE RESTA CHIUSA TRA VIA LICIO
GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI, INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI E LA FORMAZIONE DI CODE NELLE ORE DI INTENSO TRAFFICO.
RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA ROMA LIDO LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO È
CHIUSA PER LAVORI AD UN CAVALCAVIA; ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI RL4.
TRENI REGOLARI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma