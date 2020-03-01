Traffico Roma del 01-03-2020 ore 12:30
Più informazioni su
poco IL TRAFFICO REGISTRATO SULLE STRADE CITTADINE, COMPLICE NATURALMENTE
LA DOMENICA ECOLOGICA. OGGI FERMI – ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA
VERDE – TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD ECCEZIONE DI QUELLI A METANO, GPL,
IBRIDI ED ELETTRICI E BENZINA EURO 6. VIA LIBERA ANCHE AI CICLOMOTORI A 2
RUOTE CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 IN POI E AI MOTOCICLI A 4 TEMPI DA
EURO 3 IN POI. PREVISTE ULTERIORI DEROGHE.
IL BLOCCO DEL TRAFFICO TERMINA ALLE 12.30. POI NUOVO STOP A PARTIRE DALLE
16.30 PER PROTRARSI SINO ALLE 20.30.
TUTTI I DETTAGLI SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA CHE RESTA CHIUSA TRA VIA LICIO
GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI, INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI E LA FORMAZIONE DI CODE NELLE ORE DI INTENSO TRAFFICO.
AL LIDO DI OSTIA – PER CONSENTIRE UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO
CULTURALE – CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE TRA IL LUNGOMARE PAOLO
TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA.
RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA ROMA LIDO LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO È
CHIUSA PER LAVORI AD UN CAVALCAVIA; ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI RL4.
TRENI REGOLARI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma