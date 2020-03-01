Traffico Roma del 01-03-2020 ore 13:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA CHE RESTA CHIUSA TRA VIA LICIO
GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO.
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI E LA FORMAZIONE DI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR
TRAFFICO.
IN PIENO SVOLGIMENTO AL LIDO DI OSTIA UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE
SOCIO CULTURALE: CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE TRA IL LUNGOMARE
PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA.
CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI AD UN CAVALCAVIA SULLA FERROVIA ROMA
LIDO LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO; ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI RL4.
TRENI REGOLARI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO.
DOMENICA ECOLOGICA OGGI A ROMA: TERMINATO ALLE 12.30 IL PRIMO STOP
ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE – IL BLOCCO RIPRENDERÀ ALLE 16.30
PER PROTRARSI FINO ALLE 20.30.
TUTTI I DETTAGLI DISPONIBILI SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma