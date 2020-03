Traffico Roma del 01-03-2020 ore 14:30

RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.

PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA CHE RESTA CHIUSA TRA VIA LICIO

GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO.

INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI E LA FORMAZIONE DI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR

TRAFFICO.

IN PIENO SVOLGIMENTO AL LIDO DI OSTIA UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE

SOCIO CULTURALE: CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE TRA IL LUNGOMARE

PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA.

CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI AD UN CAVALCAVIA SULLA FERROVIA ROMA

LIDO LA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO; ATTIVA LA LINEA DI BUS SOSTITUTIVI RL4.

TRENI REGOLARI SULLA TRATTA PIRAMIDE-LIDO CENTRO.

DOMENICA ECOLOGICA OGGI A ROMA: TERMINATO ALLE 12.30 IL PRIMO STOP

ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE – IL BLOCCO RIPRENDERÀ ALLE 16.30

PER PROTRARSI FINO ALLE 20.30.

TUTTI I DETTAGLI DISPONIBILI SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma