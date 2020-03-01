Traffico Roma del 01-03-2020 ore 16:30
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DOMENICA ECOLOGICA OGGI A ROMA: RIPRENDERÀ ALLE 16.30 PER PROTRARSI FINO
ALLE 20.30 IL BLOCCO, ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI
I VEICOLI A MOTORE AD ECCEZIONE DI QUELLI A METANO, GPL, IBRIDI ED
ELETTRICI E BENZINA EURO 6. VIA LIBERA ANCHE PER CICLOMOTORI A 2 RUOTE CON
MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2 E PER I MOTOCICLI A 4 TEMPI DA EURO 3 IN POI.
PREVISTE ULTERIORI DEROGHE.
TUTTI I DETTAGLI DISPONIBILI SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE.
RALLENTAMENTI TUTTAVIA DA SEGNALARE PER UN INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA
ALTEZZA INCROCIO CON VIA DELLE CAPANNELLE
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA CHE RESTA CHIUSA TRA VIA LICIO
GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO.
INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI E LA FORMAZIONE DI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR
TRAFFICO.
IN PIENO SVOLGIMENTO AL LIDO DI OSTIA UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE
SOCIO CULTURALE: CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE TRA IL LUNGOMARE
PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma