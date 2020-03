Traffico Roma del 01-03-2020 ore 19:30

TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA

PIO SPEZI, IN DIREZIONE DI ROMA.

UN INCIDENTE ANCHE IN VIA BORGHESIANA RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ

DELL’INCROCIO CON VIA GADONI.

DOMENICA ECOLOGICA OGGI A ROMA: TERMINERÀ ALLE 20.30 IL BLOCCO,

ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD

ECCEZIONE DI QUELLI A METANO, GPL, IBRIDI ED ELETTRICI E BENZINA EURO 6.

VIA LIBERA ANCHE PER CICLOMOTORI A 2 RUOTE CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2

IN POI E PER I MOTOCICLI A 4 TEMPI DA EURO 3 IN POI. PREVISTE ULTERIORI

DEROGHE.

TUTTI I DETTAGLI DISPONIBILI SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT

PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA CON CHIUSURA TRA VIA LICIO GIORGIERI

E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO. INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI E LA FORMAZIONE DI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.

IN PIENO SVOLGIMENTO AL LIDO DI OSTIA UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE

SOCIO CULTURALE: CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE TRA IL LUNGOMARE

PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma