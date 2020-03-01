Traffico Roma del 01-03-2020 ore 19:30
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TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA
PIO SPEZI, IN DIREZIONE DI ROMA.
UN INCIDENTE ANCHE IN VIA BORGHESIANA RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ
DELL’INCROCIO CON VIA GADONI.
DOMENICA ECOLOGICA OGGI A ROMA: TERMINERÀ ALLE 20.30 IL BLOCCO,
ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE AD
ECCEZIONE DI QUELLI A METANO, GPL, IBRIDI ED ELETTRICI E BENZINA EURO 6.
VIA LIBERA ANCHE PER CICLOMOTORI A 2 RUOTE CON MOTORE A 4 TEMPI DA EURO 2
IN POI E PER I MOTOCICLI A 4 TEMPI DA EURO 3 IN POI. PREVISTE ULTERIORI
DEROGHE.
TUTTI I DETTAGLI DISPONIBILI SUL SITO ROMA.LUCEVERDE.IT
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA AURELIA CON CHIUSURA TRA VIA LICIO GIORGIERI
E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI SEGNALATE SUL POSTO. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI E LA FORMAZIONE DI CODE NELLE ORE DI MAGGIOR TRAFFICO.
IN PIENO SVOLGIMENTO AL LIDO DI OSTIA UNA MANIFESTAZIONE DI CARATTERE
SOCIO CULTURALE: CHIUSO VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE TRA IL LUNGOMARE
PAOLO TOSCANELLI E CORSO DUCA DI GENOVA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma