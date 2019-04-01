Traffico Roma del 01-04-2019 ore 08:10
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VIABILITÀ ROMA DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 07:50 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI VIAGGIA INCOLONNATI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
TRA LA VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E BUFALOTTA E PIU’ AVANTI TRA
AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA E VIA DEL PESCACCIO.
CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.-
FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000 A
VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA A ROMA
E SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.
RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DALLA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
CI SPOSTIAMO A SUD DI ROMA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA
VIA PONTINA, DA MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA.
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN VIA XX SETTEMBRE DALLE 09 ALLE 13 DAVANTI
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
DALLE ORE 7.00 A TESTACCIO LAVORI IN VIA GALVANI . LA STRADA RIMANE
CHIUSA TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI
MARCIA FINO ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE. CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA
MASTRO GIORGIO TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE
LINEE BUS.
CONTO ALLA ROVESCIA ALL’EUR PER IL CAMPIONATO DI FORMULA E IN PROGRAMMA IL
13 APRILE.
DALLE 05.30 DI QUESTA MATTINA E FINO AL 20 APRILE DIVIETO DI TRANSITO IN
PIAZZA JOHN KENNEDY, COMPLANARE VIA DELL’INDUSTRIA FINO AL CIVICO 20.
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E DIVIETI DI TRANSITO CAMBIERANNO POI OGNI
GIORNO NELLE FASI SUCCESSIVE DI ALLESTIMENTO GARA E SMONTAGGIO DELLE
STRUTTURE SINO AL 20 APRILE.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma