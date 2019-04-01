Traffico Roma del 01-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 08:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA
VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E BUFALOTTA E PIU’ AVANTI TRA
AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA E VIA DEL PESCACCIO.
CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.-
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DA PRIMA PORTA FINO VIA DEI
DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA
E SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA SALARIA E VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.
RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI PER UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA E PIU’ AVANTI PER TRAFFICO DALLA
PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
CI SPOSTIAMO A SUD DI ROMA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA
VIA PONTINA, DA MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA.
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN VIA XX SETTEMBRE DALLE 09 ALLE 13 DAVANTI
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
LAVORI AL MANTO STRADALE QUESTA MATTINA IN VIA DELL’AMBA ARDAM, NELLA
CORSIA PREFERENZIALE , DEVIATE LE LINEE BUS 81,714,792.
LAVORI AL MANTO STRADALE ANCHE IN VIA DELLA STAZIONE PRENESTINA,
CARREGGIATA RIDOTTA PERTANTO TRA VIALE DELLA VENEZIA GIULIA E PIAZZA DELLA
STAZIONE PRENESTINA.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma