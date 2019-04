Traffico Roma del 01-04-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 08:20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA

VIA CASILINA E LA VIA ARDEATINA.

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E BUFALOTTA E PIU’ AVANTI TRA

AREA DI SERVIZIO SELVA CANDIDA E VIA DEL PESCACCIO.

CODE A TRATTI ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE VERSO IL CENTRO.-

INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DA PRIMA PORTA FINO VIA DEI

DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA

E SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA SALARIA E VIA DEI CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.

RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI PER UN RESTRINGIMENTO DI

CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA E PIU’ AVANTI PER TRAFFICO DALLA

PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.

CI SPOSTIAMO A SUD DI ROMA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SULLA

VIA PONTINA, DA MONTE D’ORO A VIA DI DECIMA.

MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN VIA XX SETTEMBRE DALLE 09 ALLE 13 DAVANTI

IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

LAVORI AL MANTO STRADALE QUESTA MATTINA IN VIA DELL’AMBA ARDAM, NELLA

CORSIA PREFERENZIALE , DEVIATE LE LINEE BUS 81,714,792.

LAVORI AL MANTO STRADALE ANCHE IN VIA DELLA STAZIONE PRENESTINA,

CARREGGIATA RIDOTTA PERTANTO TRA VIALE DELLA VENEZIA GIULIA E PIAZZA DELLA

STAZIONE PRENESTINA.

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma