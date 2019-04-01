Traffico Roma del 01-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 09:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA
CAMPODIMELE VERSO IL CENTRO CITTA’
STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO ALL’ALTEZZA DI VIA SENECA.
SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA CRISTOFORO COLOMBO.,
PROSEGUENDO IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA L’USCITA DI ROMA NORD E LA
VIA TIBURTINA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E BUFALOTTA E PIU’ AVANTI, IL
TRAFFICO RALLENTA A TRATTI DALL’USCITA PER LA VIA FLAMINIA FINO ALLA VIA
CASSIA .
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA A PARTIRE DAL RACCORDO FINO VIA DEI
DUE PONTI IN ENTRATA A ROMA
RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA ISACCO NEWTON
VERSO IL CENTRO CITTA’.
E SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA LA VIA TIBURTINA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.
RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI PER UN RESTRINGIMENTO DI
CARREGGIATA DALLA GALLERIA GIOVANNI XIII E CORSO DI FRANCIA E PIU’
AVANTI PER TRAFFICO DALLA A24 A VIALE CASTRENSE.
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN VIA XX SETTEMBRE DALLE 09 ALLE 13 DAVANTI
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
DALLE ORE 7.00 A TESTACCIO LAVORI IN VIA GALVANI . LA STRADA RIMANE CHIUSA
TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO
ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE. CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA MASTRO GIORGIO
TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE LINEE BUS.
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma