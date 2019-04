Traffico Roma del 01-04-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 09:50 MAX MAR

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA IN PROSSIMITA’ DI VIA

CAMPODIMELE VERSO IL CENTRO CITTA’

STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO ALL’ALTEZZA DI VIA SENECA.

SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA CASILINA E LA VIA CRISTOFORO COLOMBO.,

PROSEGUENDO IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA L’USCITA PER LA BUFALOTTA

E LA VIA TIBURTINA.

RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA CASILINA E BUFALOTTA E PIU’ AVANTI, IL

TRAFFICO RALLENTA A TRATTI DALL’USCITA PER LA CASSIA BIS FINO ALLA VIA

CASSIA .

RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA ISACCO NEWTON

VERSO IL CENTRO CITTA’.

TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA VIA DI SANTA MARIA IN

COSMEDIN E VIA ARENULA VERSO PONTE SISTO.

MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN VIA XX SETTEMBRE DALLE 09 ALLE 13 DAVANTI

IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

DALLE ORE 7.00 A TESTACCIO LAVORI IN VIA GALVANI . LA STRADA RIMANE CHIUSA

TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO

ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE. CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA MASTRO GIORGIO

TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE LINEE BUS.

LAVORI AL MANTO STRADALE ANCHE IN VIA DELL’AMBA ARDAM, NELLA CORSIA

PREFERENZIALE , DEVIATE LE LINEE BUS 81,714,792.

DA MASSIMILIANO MARAZZI

