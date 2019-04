Traffico Roma del 01-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 11:20 MAX MAR

RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE IN VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO

ALL’ALTEZZA DI VIA SENECA.

CI SPOSTIAMO A SAN LORENZO, ANCHE QUI PER UN INCIDENTE CI SONO

RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA NEI PRESSI DI VIA DEGLI UMBRI

RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO

AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XIII.

MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN VIA XX SETTEMBRE DAVANTI IL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E FINANZA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA SINO ALLE ORE 13.00.

DALLE ORE 7.00 A TESTACCIO LAVORI IN VIA GALVANI . LA STRADA RIMANE CHIUSA

TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO

ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE. CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA MASTRO GIORGIO

TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE LINEE BUS.

LAVORI AL MANTO STRADALE ANCHE IN VIA DELL’AMBA ARDAM, NELLA CORSIA

PREFERENZIALE , DEVIATE LE LINEE BUS 81,714,792.

CONTO ALLA ROVESCIA ALL’EUR PER IL CAMPIONATO DI FORMULA E IN PROGRAMMA IL

13 APRILE.

DALLE 05.30 DI QUESTA MATTINA E FINO AL 20 APRILE DIVIETO DI TRANSITO IN

PIAZZA JOHN KENNEDY, COMPLANARE VIA DELL’INDUSTRIA FINO AL CIVICO 20.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E DIVIETI DI TRANSITO CAMBIERANNO POI OGNI

GIORNO NELLE FASI SUCCESSIVE DI ALLESTIMENTO GARA E SMONTAGGIO DELLE

STRUTTURE SINO AL 20 APRILE

