Traffico Roma del 01-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 11:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE IN VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO
ALL’ALTEZZA DI VIA SENECA.
CI SPOSTIAMO A SAN LORENZO, ANCHE QUI PER UN INCIDENTE CI SONO
RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA NEI PRESSI DI VIA DEGLI UMBRI
RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA MONTIGLIO E LARGO
AGOSTINO GEMELLI VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XIII.
MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA IN VIA XX SETTEMBRE DAVANTI IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E FINANZA. POSSIBILI DISAGI IN ZONA SINO ALLE ORE 13.00.
DALLE ORE 7.00 A TESTACCIO LAVORI IN VIA GALVANI . LA STRADA RIMANE CHIUSA
TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO
ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE. CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA MASTRO GIORGIO
TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE LINEE BUS.
LAVORI AL MANTO STRADALE ANCHE IN VIA DELL’AMBA ARDAM, NELLA CORSIA
PREFERENZIALE , DEVIATE LE LINEE BUS 81,714,792.
CONTO ALLA ROVESCIA ALL’EUR PER IL CAMPIONATO DI FORMULA E IN PROGRAMMA IL
13 APRILE.
DALLE 05.30 DI QUESTA MATTINA E FINO AL 20 APRILE DIVIETO DI TRANSITO IN
PIAZZA JOHN KENNEDY, COMPLANARE VIA DELL’INDUSTRIA FINO AL CIVICO 20.
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E DIVIETI DI TRANSITO CAMBIERANNO POI OGNI
GIORNO NELLE FASI SUCCESSIVE DI ALLESTIMENTO GARA E SMONTAGGIO DELLE
STRUTTURE SINO AL 20 APRILE
.DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma