Traffico Roma del 01-04-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 13:20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE IN VIA TRIONFALE SIAMO ALL’ ALTEZZA

DI VIA GIOVANNI DELLA CASA.

STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA VIA CASSIA ALL’OLGIATA , DOVE IL TRAFFICO

RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA EMILIO DARRA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA NEI PRESSI DI VIALE

REGINA ELENA.

PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO

AGOSTINO GEMELLI

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DI CASTEL GIUBILEO

VERSO LA TANGENZIALE

PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DEL FORO

ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA.

A TESTACCIO PER LAVORI CHIUSA VIA GALVANI TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA

ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE.

CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA MASTRO GIORGIO TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E

VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE LINEE BUS.

LAVORI AL MANTO STRADALE ANCHE IN VIA DELL’AMBA ARDAM, NELLA CORSIA

PREFERENZIALE , DEVIATE LE LINEE BUS 81,714,792.

FORMULA E, L’EUR SI PREPARA ALLA SECONDA EDIZIONE DELL’ E-PRIX IN PROGRAMMA

IL 13 APRILE PROSSIMO.

DALLE 05.30 DI QUESTA MATTINA E FINO AL 20 APRILE DIVIETO DI TRANSITO IN

PIAZZA JOHN KENNEDY, COMPLANARE VIA DELL’INDUSTRIA FINO AL CIVICO 20.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E DIVIETI DI TRANSITO CAMBIERANNO POI OGNI

GIORNO NELLE FASI SUCCESSIVE DI ALLESTIMENTO GARA E SMONTAGGIO DELLE

STRUTTURE SINO AL 20 APRILE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma