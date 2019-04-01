Traffico Roma del 01-04-2019 ore 14:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DI LUNEDI’ 01 APRILE 2019 ORE 13:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
RALLENTAMENTI A SEGUITO DI INCIDENTE IN VIA TRIONFALE SIAMO ALL’ ALTEZZA
DI VIA GIOVANNI DELLA CASA.
STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA VIA CASSIA ALL’OLGIATA , DOVE IL TRAFFICO
RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA EMILIO DARRA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA NEI PRESSI DI VIALE
REGINA ELENA.
PERMANGONO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO
AGOSTINO GEMELLI
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DI CASTEL GIUBILEO
VERSO LA TANGENZIALE
PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DEL FORO
ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA.
A TESTACCIO PER LAVORI CHIUSA VIA GALVANI TRA VIA MARMORATA E VIA NICOLA
ZABAGLIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA FINO ALLE ORE 20 DEL 05 APRILE.
CHIUSA DI CONSEGUENZA ANCHE VIA MASTRO GIORGIO TRA VIA ALESSANDRO VOLTA E
VIA GALVANI . DEVIATE ALCUNE LINEE BUS.
LAVORI AL MANTO STRADALE ANCHE IN VIA DELL’AMBA ARDAM, NELLA CORSIA
PREFERENZIALE , DEVIATE LE LINEE BUS 81,714,792.
FORMULA E, L’EUR SI PREPARA ALLA SECONDA EDIZIONE DELL’ E-PRIX IN PROGRAMMA
IL 13 APRILE PROSSIMO.
DALLE 05.30 DI QUESTA MATTINA E FINO AL 20 APRILE DIVIETO DI TRANSITO IN
PIAZZA JOHN KENNEDY, COMPLANARE VIA DELL’INDUSTRIA FINO AL CIVICO 20.
MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE E DIVIETI DI TRANSITO CAMBIERANNO POI OGNI
GIORNO NELLE FASI SUCCESSIVE DI ALLESTIMENTO GARA E SMONTAGGIO DELLE
STRUTTURE SINO AL 20 APRILE.
.DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO A PIU’ TARDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma