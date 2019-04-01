Traffico Roma del 01-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 01 APRILE 2019 ORE 15 :20 EMANUELE FORLANI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI, BUON
POMERIGGIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA
LA CENTRALE DEL LATTE E LO SVINCOLO PER LA A24
SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA VIA FLAMINIA, IN ENTRATA
A ROMA , ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO
UN INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE ALL’ALTEZZA DI VIA
SAN GIROLAMO EMILIANI
E ANCORA AL QUARTIERE ALESSANDRINO IN VIALE DELLA BELLA VILLA ALL’ALTEZZA
DI VIA DEL GRANO
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI VIA SALARIA DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA, QUESTO PER UN RESTRINGIMENTO
DELLA CARREGGIATA DOVUTO A UN CANTIERE
PIU’ AVANTI, SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A 24
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma