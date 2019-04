Traffico Roma del 01-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 01 APRILE 2019 ORE 15 :20 EMANUELE FORLANI

DALLA CENTRALE LUCEVERDE,

UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI, BUON

POMERIGGIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA

LA CENTRALE DEL LATTE E LO SVINCOLO PER LA A24

SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA VIA FLAMINIA, IN ENTRATA

A ROMA , ALL’INTERNO DELLA GALLERIA ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO

UN INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE ALL’ALTEZZA DI VIA

SAN GIROLAMO EMILIANI

E ANCORA AL QUARTIERE ALESSANDRINO IN VIALE DELLA BELLA VILLA ALL’ALTEZZA

DI VIA DEL GRANO

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI VIA SALARIA DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA, QUESTO PER UN RESTRINGIMENTO

DELLA CARREGGIATA DOVUTO A UN CANTIERE

PIU’ AVANTI, SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A 24

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma