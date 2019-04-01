Traffico Roma del 01-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 01 APRILE 2019 ORE 16:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA
CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO ROMA-TERAMO, SI VIAGGIA ANCORA RALLENTATI PER UN
INCIDENTE RISOLTO DA VIA TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL GRA.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO
DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE,
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA LUNGO LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI
ALLO SVINCOLO DEL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.
NEL QUARTIERE TORRE GAIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE OXFORD ALTEZZA
VIA DELLA SORBONA. PER LO STESSO MOTIVO POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA
CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE VICINO VIA SAN GIROLAMO EMILIANI.
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA FLAVIO STILICONE TRA VIA CALPURNIO E
VIALE NOBILIORE MARCO FULVIO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma