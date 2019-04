Traffico Roma del 01-04-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 01 APRILE 2019 ORE 16:50

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA

CARREGGIATA ESTERNA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.

SUL TRATTO URBANO ROMA-TERAMO, SI VIAGGIA ANCORA RALLENTATI PER UN

INCIDENTE RISOLTO DA VIA TOGLIATTI A TOR CERVARA VERSO IL GRA.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO

DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE,

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA LUNGO LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI

ALLO SVINCOLO DEL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.

NEL QUARTIERE TORRE GAIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIALE OXFORD ALTEZZA

VIA DELLA SORBONA. PER LO STESSO MOTIVO POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA

CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE VICINO VIA SAN GIROLAMO EMILIANI.

PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA FLAVIO STILICONE TRA VIA CALPURNIO E

VIALE NOBILIORE MARCO FULVIO.

