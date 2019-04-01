Traffico Roma del 01-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 01 APRILE 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA
OSTIENSE A VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. AUMENTA LA CIRCOLAZIONE
SULL’INTERNA DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA.
FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA PORTONACCIO A
TOR CERVARA VERSO IL GRA.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO
DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE,
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DEL
TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.
IN CITTà PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA VIA AMICO
ASPERTINI E VIALE DUILO CAMBELLOTTI VERSO VIA CASILINA E PER UN INCENDIO
NEL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE VIA NOMENTANA.
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA FLAVIO STILICONE TRA VIA CALPURNIO E
VIALE NOBILIORE MARCO FULVIO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma