Traffico Roma del 01-04-2019 ore 17:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DA VIA

OSTIENSE A VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. AUMENTA LA CIRCOLAZIONE

SULL’INTERNA DA VIA NOMENTANA A VIA PRENESTINA.

FORTI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA PORTONACCIO A

TOR CERVARA VERSO IL GRA.

CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO

DI FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE,

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO DEL

TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.

IN CITTà PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA DI TOR BELLA MONACA TRA VIA AMICO

ASPERTINI E VIALE DUILO CAMBELLOTTI VERSO VIA CASILINA E PER UN INCENDIO

NEL SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI IN DIREZIONE VIA NOMENTANA.

PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA FLAVIO STILICONE TRA VIA CALPURNIO E

VIALE NOBILIORE MARCO FULVIO.

