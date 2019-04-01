Traffico Roma del 01-04-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 01 APRILE 2019 ORE 17:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
BUONASERA DALLA REDAZIONE.
RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA VIA
OSTIENSE E VIA TUSCOLANA. IN INTERNA SI VIAGGIA RALLENTATI DA VIA NOMENTANA
A VIA CASILINA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA PORTONACCIO
FINO ALLO SVINCOLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE.
CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO IN PROSSIMITà DI CORSO DI FRANCIA
VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DA VIA
TIBURTINA ALLO SVINCOLO DEL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.
IN ZONA FURIO CAMILLO PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA FRANCESCO VALESIO
ALTEZZA VIA GINO CAPPONI. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA STESSA CAUSA A
CENTOCELLE IN VIA DEI GINEPRI VICINO VIA DELLE ACACIE.
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA FLAVIO STILICONE TRA VIA CALPURNIO
FIAMMA E VIALE NOBILIORE MARCO FULVIO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma