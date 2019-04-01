Traffico Roma del 01-04-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 01 APRILE 2019 ORE 18:20 EMANUELE FORLANI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA
INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA
PONTINA E VIA ANAGNINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 QUALCHE RALLENTAMENTO IN USCITA DA ROMA
ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR CERVARA
SU VIA OSTIENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA
DELL’IPPODROMO DI TOR DI VALLE
A CINECITTA’ CHIUSA AL TRAFFICO VIA FLAVIO STILICONE TRA VIA CALPURNIO
FIAMMA E VIA MARCO FULVIO NOBILIORE
A CENTOCELLE INCIDENTE, CON POSSIBILI RALLENTAMENTI, IN VIA DEI GINEPRI
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ACACIE
INCIDENTI ANCHE A TOR VERGATA IN VIALE OXFORD ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA
SORBONA
E ALL’APPIO LATINO IN VIA FRANCESCO VALESIO ALL’ALTEZZA DI VIA GINO CAPPONI
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA CIOCIARIA
UN INCIDENTE ANCHE IN CENTRO IN VIA QUINTINO SELLA ALL’ALTEZZA DI VIA
BONCOMPAGNI
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI VIA SALARIA DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA, QUESTO PER UN RESTRINGIMENTO
DELLA CARREGGIATA DOVUTO A UN CANTIERE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma