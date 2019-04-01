Traffico Roma del 01-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 01 APRILE 2019 ORE 19:20 EMANUELE FORLANI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA
ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E
VIA ANAGNINA IN QUESTO CASO PER IL TRAFFICO INTENSO
SU VIA OSTIENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA
DELL’IPPODROMO DI TOR DI VALLE
A CINECITTA’ ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA FLAVIO STILICONE TRA VIA
CALPURNIO FIAMMA E VIA MARCO FULVIO NOBILIORE
A CENTOCELLE INCIDENTE, CON POSSIBILI RALLENTAMENTI, IN VIA DEI GINEPRI
ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ACACIE
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA CIOCIARIA
IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI
ALL’ALTEZZA DI PONTE PRINCIPE AMEDEO
MOLTO INTENSO COMUNQUE IL TRAFFICO IN CITTA’ , SOPRATTUTTO A SAN LORENZO, A
SAN GIOVANNI E ALL’ESQUILINO
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI VIA SALARIA DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA, QUESTO PER UN RESTRINGIMENTO
DELLA CARREGGIATA DOVUTO A UN CANTIERE
PIU’ AVANTI, SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A 24
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma