Traffico Roma del 01-04-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA

ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA LAURENTINA E

VIA ANAGNINA IN QUESTO CASO PER IL TRAFFICO INTENSO

SU VIA OSTIENSE RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA

DELL’IPPODROMO DI TOR DI VALLE

A CINECITTA’ ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO VIA FLAVIO STILICONE TRA VIA

CALPURNIO FIAMMA E VIA MARCO FULVIO NOBILIORE

A CENTOCELLE INCIDENTE, CON POSSIBILI RALLENTAMENTI, IN VIA DEI GINEPRI

ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE ACACIE

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE

NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA CIOCIARIA

IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI

ALL’ALTEZZA DI PONTE PRINCIPE AMEDEO

MOLTO INTENSO COMUNQUE IL TRAFFICO IN CITTA’ , SOPRATTUTTO A SAN LORENZO, A

SAN GIOVANNI E ALL’ESQUILINO

SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI VIA SALARIA DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA, QUESTO PER UN RESTRINGIMENTO

DELLA CARREGGIATA DOVUTO A UN CANTIERE

PIU’ AVANTI, SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A 24

