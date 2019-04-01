Traffico Roma del 01-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 01 APRILE 2019 ORE 19:50 EMANUELE FORLANI
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE E DEL TRATTO
URBANO DELLA A24
IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI
ALL’ALTEZZA DI PONTE PRINCIPE AMEDEO
ALL’APPIO LATINO INCIDENTE, CON POSSIBILI RALLENTAMENTI, IN VIA FRANCESCO
VALESIO ALL’ALTEZZZA DI VIA GINO CAPPONI
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE
NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA CIOCIARIA
A CINECITTA’ RIAPERTA VIA FLAVIO STILICONE IN PRECEDENZA CHIUSA A LUNGO TRA
VIA CALPURNIO FIAMMA E VIA MARCO FULVIO NOBILIORE
ANCORA INTENSO COMUNQUE IL TRAFFICO IN CITTA’ , SOPRATTUTTO ALL’AURELIO, A
SAN LORENZO, A SAN GIOVANNI E ALL’ESQUILINO
SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI VIA SALARIA DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A CORSO DI FRANCIA, QUESTO PER UN RESTRINGIMENTO
DELLA CARREGGIATA DOVUTO A UN CANTIERE
PIU’ AVANTI, SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA A 24
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma