Traffico Roma del 01-05-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 07:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

IN ATTESA DEL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRMO MAGGIO CHE INIZIERÀ COME

SEMRPE NEL POMERIGGIO DALLE 15 E FINO POI A SERATA INOLTRATA , ATTENZIONE

ALLE CHIUSURE ATTIVE TRA VIALE CARLO FELICE, PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI

E VIA EMANUELE FILIBERTO. DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO,

COMPRESA LA LINEA DEL TRAM 3.

PER MOTIVI DI SICUREZZA A SECONDA DELLE NECESSITÀ VERRANNO CHIUSE LE

STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI MANZONI DELLA METRO A

INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO NELLA ZONA ATTORNO AL CONCERTO, COME

AD ESEMPIO A PORTA MAGGIORE, IN VIA MAGNA GRECIA E IN VIA LA SPEZIA.

SEMPRE A SAN GIOVANNI, PRIMA DEL CONCERTO, IN MATTINATA SI CORRERÀ IN

VIA CARLO FELICE, PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO, PER LA ZONA DI PIAZZA

VITTORIO, DEL CELIO E DI COLLE OPPIO. INEVITABILI ANCHE IN QUESTO CASEL LE

DEVIAZIONI PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma