Traffico Roma del 01-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 07:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
IN ATTESA DEL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRMO MAGGIO CHE INIZIERÀ COME
SEMRPE NEL POMERIGGIO DALLE 15 E FINO POI A SERATA INOLTRATA , ATTENZIONE
ALLE CHIUSURE ATTIVE TRA VIALE CARLO FELICE, PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI
E VIA EMANUELE FILIBERTO. DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO,
COMPRESA LA LINEA DEL TRAM 3.
PER MOTIVI DI SICUREZZA A SECONDA DELLE NECESSITÀ VERRANNO CHIUSE LE
STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI MANZONI DELLA METRO A
INEVITABILI DISAGI PER IL TRAFFICO NELLA ZONA ATTORNO AL CONCERTO, COME
AD ESEMPIO A PORTA MAGGIORE, IN VIA MAGNA GRECIA E IN VIA LA SPEZIA.
SEMPRE A SAN GIOVANNI, PRIMA DEL CONCERTO, IN MATTINATA SI CORRERÀ IN
VIA CARLO FELICE, PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO, PER LA ZONA DI PIAZZA
VITTORIO, DEL CELIO E DI COLLE OPPIO. INEVITABILI ANCHE IN QUESTO CASEL LE
DEVIAZIONI PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma