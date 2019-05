Traffico Roma del 01-05-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 08:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

TANTI GLI APPUNTAMENTI PER QUESTA GIORNATA DI FESTA DA TRASCORRE RE IN

CITTÀ

SI COMINCIA DALLA GARA PODISTICA “IL LAVORO IN CORSA” CHE SI CORRE TRA

SAN GIOVANNI, PIAZZA VITTORIO LA ZONA DEL CELIO E DI COLLE OPPIO CON

TERMINE PREVISTO ALLE 11:00

AL VATICANO, L’UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO IN PIAZZA SAN PIETRO ALLE

9:30.

NEL POMERIGGIO POI IL TRADIZIONALE CONCERTO, DALLE 15 SINO A SERA

INOLTRATA . ATTIVE LE CHIUSURE TRA VIALE CARLO FELICE, PIAZZA DI PORTA SAN

GIOVANNI E VIA EMANUELE FILIBERTO. PER MOTIVI DI SICUREZZA A SECONDA

DELLE NECESSITÀ POTREBBERO RETSARE CHIUSE LE STAZIONI DI SAN GIOVANNI E DI

MANZONI DELLA METRO ADEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, COMPRESA LA

LINEA DEL TRAM 3.

INEVITABILI DISAGI PER GLI SPOSTAMENTI NELLA ZONA INTORNO AL CONCERTO,

COME AD ESEMPIO A PORTA MAGGIORE, IN VIA MAGNA GRECIA E IN VIA LA SPEZIA.

UNA MANIFESTAZIONE SEMPRE PR LA RICORRENZA DELLA FESTA DEI LAVORATORI SI

MUOVERÀ TRA LE ZONE DEL PRENESTINO LABICANO E DEL TUSCOLANO.

LA PARTENZA ALLE 10:00 DA LARGO BARTOLOMEO PERESTRELLO PER CONCLUDERSI IN

LARGO PETTAZZONI DOPO AVER PERCORSO ANCHE UN TRATTO DI VIA CASILINA DI VIA

DI TOR PIGNATTARA E DI VALE DELL’ACQUEDOTTO ALESSANDRINO

UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE IN VIA TIBURTINA CHE RESTERÀ CHIUSA

SINO ALLE 22 TRA VIA DEI DURANTINI E VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA .

DEVIZIONI PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA MONTI TIBURTINI, DA VIA FIORENTINI

E DA SANTA MARIA DEL SOCCORSO.

SI RICORDA IN CHIUSURA CHE LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO È IN SERVIZIO

SECONDO ORARIO FESTIVO; LE LINEE DELLA METRO CIRCOLERANNO SINO ALL’1:30

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma