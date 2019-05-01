Traffico Roma del 01-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 09:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE IL TRAFFICO TR APIAZZA DI SANTA MARIA
MAGGIORE E VIA GIOBERTI
ANCHE NEL QUARTIERE TRIESTE POSSIBII RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA
TRIPOLI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GIUBA
INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER
GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO , È POSSIBILE UTILIZZARE
LA LINEA BUS 107
TANTI GLI APPUNTAMENTI PER QUESTA GIORNATA DI FESTA DA TRASCORRE RE IN
CITTÀ
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI PER
IL CONCERTONE DEL PRIO MAGGIO. DEVIAZIONI PER LE LINEE DEL TRASPORTO
PUBBLICO COMPRESO IL TRAM 3
CHIUSA LA TIBURTINA TRA VIA DEI DURANTINI E VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA
SINO ALLE 22 PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTRALE
SI RICORDA IN CHIUSURA CHE LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI SUPERFICIE È
IN SERVIZIO SECONDO OR
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma