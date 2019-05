Traffico Roma del 01-05-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 09:20

UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE IL TRAFFICO TR APIAZZA DI SANTA MARIA

MAGGIORE E VIA GIOBERTI

ANCHE NEL QUARTIERE TRIESTE POSSIBII RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA

TRIPOLI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GIUBA

INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER

GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO , È POSSIBILE UTILIZZARE

LA LINEA BUS 107

TANTI GLI APPUNTAMENTI PER QUESTA GIORNATA DI FESTA DA TRASCORRE RE IN

CITTÀ

ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI PER

IL CONCERTONE DEL PRIO MAGGIO. DEVIAZIONI PER LE LINEE DEL TRASPORTO

PUBBLICO COMPRESO IL TRAM 3

CHIUSA LA TIBURTINA TRA VIA DEI DURANTINI E VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA

SINO ALLE 22 PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTRALE

SI RICORDA IN CHIUSURA CHE LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI SUPERFICIE È

IN SERVIZIO SECONDO OR

