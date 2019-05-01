Traffico Roma del 01-05-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 10:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E PANTANO PER
GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO , È POSSIBILE UTILIZZARE
LA LINEA BUS 107
TANTI GLI APPUNTAMENTI PER QUESTA GIORNATA DI FESTA DA TRASCORRERE IN CITTÀ
UNA MANIFESTAZIONE PR LA RICORRENZA DELLA FESTA DEI LAVORATORI È PARTITA
ALLE 10:00 DAL PRENESTINO LABICANO, CON PRECISIONE DA LARGO BARTOLOMEO
PERESTRELLO SI MUOVE VERSO IL QUARTIERE TUSCOLANO PER CONCLUDERSI IN LARGO
PETTAZZONI PASSANDO ANCHE PER UN TRATTO DI VIA CASILINA, DI VIA DI TOR
PIGNATTARA E DI VALE DELL’ACQUEDOTTO ALESSANDRINO CON BREVI INTERRUZIONI AL
TRAFFICO
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI PER
IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. DEVIAZIONI PER LE LINEE DEL TRASPORTO
PUBBLICO COMPRESO IL TRAM 3
CHIUSA LA TIBURTINA TRA VIA DEI DURANTINI E VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA
SINO ALLE 22 PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTRALE
SI RICORDA IN CHIUSURA CHE LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI SUPERFICIE È
IN SERVIZIO SECONDO ORARIO FESTIVO; LE LINEE DELLA METRO CIRCOLERANNO SINO
ALL’1:30
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma