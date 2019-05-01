Traffico Roma del 01-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE CELONI E
PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO ,PER LA
STESSA TRATTA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107
QUALCHE SPOSTAMENTO IN PIÙ SI REGISTRA RISPETTO ALLE PRIME ORE DELLA
MATTINATA
PER CI TRASCORRERÀ QUESTA GIORNATA FUORI CITTÀ IN USICTA DA ROMA SI SONO
FORMATE RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
CASILINA E APPIA E TRA LA PONTINA E LO SV PER FIUMICINO
TANTI GLI APPUNTAMENTI PER QUESTA GIORNATA DI FESTA DA TRASCORRE RE IN
CITTÀ
STA PER TERMINARE LA MANIFESTAZIONE PER LA RICORRENZA DELLA FESTA DEI
LAVORATORI PARTITA DAL PRENESTINO LABICANO ORA TRA VIA DI VIA DI TOR
PIGNATTARA E VALE DELL’ACQUEDOTTO ALESSANDRINO PER ARRIVARE INTORNO ALLE
12 IN LARGO PETTAZZONI
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI PER
IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. DEVIAZIONI PER LE LINEE DEL TRASPORTO
PUBBLICO COMPRESO IL TRAM 3
CHIUSA LA TIBURTINA TRA VIA DEI DURANTINI E VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA
SINO ALLE 22 PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTRALE
SI RICORDA INFINE CHE LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI SUPERFICIE È IN
SERVIZIO SECONDO ORARIO FESTIVO; LE LINEE DELLA METRO CIRCOLERANNO SINO
ALL’1:30
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma