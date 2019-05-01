Traffico Roma del 01-05-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 12:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA PARZIALMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE
CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
,PER LA STESSA TRATTA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107
CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA TRIONFALE E
CASAL DEL MARMO E TRA PISANA E LO SV PER FIUMICINO
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO TRA
PRENESTINA E ARDEATIA E PIÙ AVANTI TRA PONTINA E LO SV PER FIUMICINO QUI
ANCHE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA CON CODE
DAL RACCORDO
TRAFFICO IN USICTA DALLA CAPIATLE SULLA CASSIA BIS DAL RACCORDO AL BV PER
CASTEL DE CEVERI
IN CITTÀ CODE A TALENTI PER INCIDENTE SU VIA UGO OJETTI ALL’ALTEZZA DI VIA
POLICARPO PETROCCHI
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI PER
IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO IN PROGRAMMA DALLE 15. DEVIAZIONI PER LE
LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO COMPRESO IL TRAM 3
CHIUSA LA TIBURTINA TRA VIA DEI DURANTINI E VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA
SINO ALLE 22 PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTRALE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma