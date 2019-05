Traffico Roma del 01-05-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 13:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

ANCORA PARZIALMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE

CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO,PER

LA STESSA TRATTA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107

CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA DI CASAL

LUMBROSO E LA VIA DEL MARE.

RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA LA VIA

CASILINA E VIA APPIA E CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA ROMA

FIUMICINO.

INCIDENTE SEGNALATO SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA

DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

SU VIA CASILINA SI STA IN CODA PER INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI

TORRENOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

LUNGHE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN

DIREZIONE DEL LITORALE ROMANO.

RALLENTAMENTI IN USICTA DALLA CAPIATLE SULLA CASSIA BIS DAL RACCORDO AL BV

PER CASTEL DE CEVERI

ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI PER

IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO IN PROGRAMMA DALLE 15. DEVIAZIONI PER LE

LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO COMPRESO IL TRAM 3

CHIUSA LA TIBURTINA TRA VIA DEI DURANTINI E VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA

SINO ALLE 22 PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTRALE

