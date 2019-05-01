Traffico Roma del 01-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA PARZIALMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO DELLA LINEA METRO C TRA GROTTE
CELONI E PANTANO PER GUASTO TECNICO. ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO,PER
LA STESSA TRATTA È POSSIBILE UTILIZZARE LA LINEA BUS 107
CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA VIA DI CASAL
LUMBROSO E LA VIA DEL MARE.
RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA PER INCIDENTE TRA LA VIA
CASILINA E VIA APPIA E CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E IL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO.
INCIDENTE SEGNALATO SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA
DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SU VIA CASILINA SI STA IN CODA PER INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA DI
TORRENOVA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
LUNGHE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMINO E VIA DI ACILIA IN
DIREZIONE DEL LITORALE ROMANO.
RALLENTAMENTI IN USICTA DALLA CAPIATLE SULLA CASSIA BIS DAL RACCORDO AL BV
PER CASTEL DE CEVERI
ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ NELLA ZONA DI SAN GIOVANNI PER
IL CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO IN PROGRAMMA DALLE 15. DEVIAZIONI PER LE
LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO COMPRESO IL TRAM 3
CHIUSA LA TIBURTINA TRA VIA DEI DURANTINI E VIA DELLE CAVE DI PIETRALATA
SINO ALLE 22 PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO CULTRALE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma