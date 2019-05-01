Traffico Roma del 01-05-2019 ore 14:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 14:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TORNATA SCORREVOLE LA CIRCOLAZIONE SULLA
CARREGGIATA INTERNA DA VIA OSTIENSE ALL’AUOTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI
FIUMICINO, IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN INCIDENTE.
TRAFFICO REGOLARE LUNGO TUTTA LA CARREGGIATA ESTERNA.
SU VIA DEL FORO ITALICO SI RALLENTA IN DIREZIONE STADIO DA VIA COLLI DELLA
FARNESINA. RICORDIAMO CHE, SALVO PROROGA, LA RIAPERTURA DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII È PREVISTA PER IL 4 MAGGIO.
IN ZONA TUFELLO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN
INCIDENTE IN VIA CAPRAIA ALTEZZA VIA DELLE ISOLE CURZOLANE.
CONTINUANO I DISAGI PER LA LINEA METRO C DA QUESTA MATTINA.
PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE È MOMENTANEAMENTE SOSPESA TRA GROTTE
CELONI E PANTANO. SI PROSEGUE CON UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO O TRAMITE LA
LINEA 107.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma