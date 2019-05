Traffico Roma del 01-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 15:20

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.

LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO E

SULLA TANGENZIALE EST.

SCARSO IN QUESTO PRIMO POMERIGGIO ANCHE IL TRAFFICO IN CITTÀ.

NELLA ZONA BORGHESIANA, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI

UN INCIDENTE SU VIA CASILINA, ALTEZZA VIA MUSSOMELI.

A TOR DI QUINTO RIAPERTA VIA LUIGI BODIO, PRECEDENTEMENTE CHIUSA A CAUSA DI

UN INCIDENTE TRA VIA GIUSTINO FORTUNATO E CORSO DI FRANCIA.

TORNA COME OGNI ANNO IL “CONCERTONE” DEL PRIMO MAGGIO IN OCCASIONE DELLA

FESTA DEI LAVORATORI. FINO AL TERMINE DELL’EVENTO CHE SI CONCLUDERÀ IN

TARDA SERATA, SONO CHIUSE AL TRAFFICO PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI, PIAZZA

SAN GIOVANNI IN LATERANO, VIA SANNIO E DIVERSE STRADE VICINE. PER TUTTO IL

GIORNO DEVIATE ALCUNE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO TRA LE QUALI, LA LINEA

TRAM 3.

E ANCORA PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI PUBBLICI, CONTINUANO I DISAGI PER

LA LINEA METRO C DA QUESTA MATTINA.

PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE È MOMENTANEAMENTE SOSPESA TRA LE

STAZIONI DI GROTTE CELONI E PANTANO. SI PROSEGUE CON UN SERVIZIO BUS

SOSTITUTIVO O TRAMITE LA LINEA 107.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

