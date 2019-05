Traffico Roma del 01-05-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 16:20

SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO

URBANO DELLA ROMA-TERAMO.

POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN

PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4

MAGGIO.

NELLA ZONA BORGHESIANA, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI

UN INCIDENTE SU VIA CASILINA, ALTEZZA VIA MUSSOMELI.

PER LA STESSA CAUSA, ATTENZIONE LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE IN

PROSSIMITÀ DI PIAZZALE DEGLI EROI.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIALE MANZONI TRA VIA MERULANA E VIA EMUNUELE

FILIBERTO; RICORDIAMO CHE FINO A TARDA SERATA C’È IL CONCERTONE DEL PRIMO

MAGGIO IN ZONA SAN GIOVANNI.

REVOCATO IL PREVISTO SCIOPERO PER IL 3 MAGGIO DALLE 8,30 ALLE 12,30. I

MEZZI DI TRASPORTO DELLA TPL, NELLA GIORNATA DI VENERDI TRANSITERANNO

REGOLARMENTE. LO SCIOPERO È RINVIATO AD UNA PROSSIMA DATA NON ANCORA

COMUNICATA.

