Traffico Roma del 01-05-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
IL TRAFFICO È SEMPRE SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL
TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.
POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN
PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4
MAGGIO.
NEL QUARTIERE NOMENTANO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI
UN INCIDENTE SU VIALE XXI APRILE ALTEZZA VIA NOMENTANA.
POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN
PROSSIMITÀ DI VIALE DEI ROMANISTI.
SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CILICIA IN DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO
E SU TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA DI VIA DELL’ALMONE IN ZONA APPIO
PIGNATELLI.
PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI PUBBLICI, CONTINUANO I DISAGI PER LA LINEA
METRO C DA QUESTA MATTINA.
PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE È MOMENTANEAMENTE SOSPESA TRA LE
STAZIONI DI GROTTE CELONI E PANTANO. SI PROSEGUE CON UN SERVIZIO BUS
SOSTITUTIVO O TRAMITE LA LINEA 107.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma