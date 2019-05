Traffico Roma del 01-05-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20

IL TRAFFICO È SEMPRE SCORREVOLE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL

TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO.

POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LO STADIO, IN

PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII CHIUSA, LO RICORDIAMO, FINO AL 4

MAGGIO.

NEL QUARTIERE NOMENTANO, PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI

UN INCIDENTE SU VIALE XXI APRILE ALTEZZA VIA NOMENTANA.

POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN

PROSSIMITÀ DI VIALE DEI ROMANISTI.

SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CILICIA IN DIREZIONE PIAZZA TUSCOLO

E SU TUTT’E DUE I SENSI DI MARCIA DI VIA DELL’ALMONE IN ZONA APPIO

PIGNATELLI.

PER QUANTO RIGUARDA I TRASPORTI PUBBLICI, CONTINUANO I DISAGI PER LA LINEA

METRO C DA QUESTA MATTINA.

PER UN GUASTO TECNICO LA CIRCOLAZIONE È MOMENTANEAMENTE SOSPESA TRA LE

STAZIONI DI GROTTE CELONI E PANTANO. SI PROSEGUE CON UN SERVIZIO BUS

SOSTITUTIVO O TRAMITE LA LINEA 107.

