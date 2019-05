Traffico Roma del 01-05-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 18:20

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA

PONTINA ALL’APPIA.

SI VIAGGIA IN CODA, SEMPRE PER TRAFFICO, SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI

FIUMICINO DA VIA PORTUENSE FINO ALLO SVINCOLO DEL GRA IN DIREZIONE DEL

CENTRO.

IN ZONA LA PISANA, POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DEL

PONTE PISANO ALTEZZA VIA DELLA PISANA.

PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PONTINA E

VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ.

CODE A TRATTI SULLA SS148 VIA PONTINA DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, PER

TRAFFICO E PER UN INCIDENTE VICINO VIA DI TRIGORIA.

AUMENTA IL TRAFFICO SU VIA AURELIA, VIA BOCCEA E SULLA VIA DEL MARE. IN

TUTTI I CASI SI RALLENTA IN DIREZIONE DEL CENTRO.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma